Edirne Devlet Tiyatrosu yeni sezonda perdeyi 'Bir Düş Gibi (Cahide Sonku)' ile açacak - Haberler
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Edirne Devlet Tiyatrosu yeni sezonda perdeyi "Bir Düş Gibi (Cahide Sonku)" ile açacak

AA / Salih Baran - Haberler | Kültür Sanat
Edirne Devlet Tiyatrosu yeni sezonda perdeyi

Edirne Devlet Tiyatrosu yeni sezonun perdesini "Bir Düş Gibi (Cahide Sonku)" adlı oyunla açacak.

EDİRNE (AA) - Edirne Devlet Tiyatrosu yeni sezonun perdesini "Bir Düş Gibi ( Cahide Sonku )" adlı oyunla açacak.

Gökhan Eraslan'ın yazdığı, Ebru Nil Aydın'ın yönettiği tek perdelik oyun 14 Ekim Perşembe günü İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncularınca sahneye konulacak.

Tarihi Ekmekçizade Kervansarayı'ndaki sahnede sanat severlerin beğenisine sunulacak oyunun biletleri, biletal.com ve gişeden temin edilebilecek.

Cahide Sonku'yu Güldeniz Türküstün Eltepe, Muhsin Ertuğrul'u Murat Çidamlı, Cahit Irgat'ı Hakan Özgömeç, Talat Artemel'i Fatih Özyiğit, İhsan Doruk'u Ömer Polat'ın canlandıracağı oyunda, Türk tiyatro ve sinemasının önemli kadın oyuncu ve yönetmenlerinden Sonku'nun hayatından kesitler sunulacak.

Edirne Devlet Tiyatrosu yeni sezonda perdeyi Bir Düş Gibi (Cahide Sonku) ile açacak

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne Devlet Tiyatrosu yeni sezonda perdeyi 'Bir Düş Gibi (Cahide Sonku)' ile açacak - Haberler
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