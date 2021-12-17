KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne Gazeteciler Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Karagöz, vefatının 19. yılında mezarı başında anıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı, merhum Karagöz'ün dernek ve gazetecilikle ilgili faaliyetlerinin dışında sosyal ilişkileri ile de sadece gazetecilere değil, tüm Edirne'ye örnek olduğunu belirtti.

Karagöz'ün herkesin derdini dinleyip kötü zamanlarında yanında olduğunu anlatan Sarılarlı, "Kendisini hep güler yüzlü, cebindeki son parasını ihtiyacı olanlara verebilecek kadar iyi birisi olarak anacağız. Mehmet Karagöz'ü saygı ve sevgiyle anıyorum. 34 yıl önce kurduğu dernek dimdik ayakta. Nur içinde, huzurla uyuyabilir." ifadelerini kullandı.

Anma törenine Karagöz'ün yakınları ve meslektaşları da katıldı.

Helvacıoğlu merhum futbolcuyu andı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 20 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Doğan Seyfi Atlı'yı andı.

Helvacıoğlu, mesajında, Atlı'nın Keşan ilçesindeki Anafartalarspor'da yetiştiğini ve Edirnespor'da forma giydiğini belirtti.

Atlı'nın son olarak Türkiye 1.Lig ekiplerinden Denizlispor'da oynarken elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini aktaran Helvacıoğlu, "Değerli sporcumuz Doğan Seyfi Atlı'yı aramızdan ayrılışının 20. yıl dönümünde rahmet ve özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zerlanis Günlüğü adlı resim sergisi Keşan'da açıldı

Ressam Hüseyin Bilgin'in Zerlanis Günlüğü adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Sanat Merkezi'ndeki sergiyi ziyaret ederek Bilgin'in eserlerini inceledi.

Helvacıoğlu, serginin 15 gün boyunca açık kalacağını, sanatseverlerin birbirinden güzel 77 sulu boya eseri görmesi gerektiğini kaydetti.