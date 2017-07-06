Edirne'den Kısa Kısa

EDİRNE (AA) – MHP Edirne Teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.



MHP İl Başkanı Hakan Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, partilerinin ilçe başkanlarıyla başkentte ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.



Anıtkabir ziyaretiyle başladıkları Ankara temaslarında MHP Kurucu Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulunduklarını da aktaran Özkan, buradan parti genel merkezine hareket ettiklerini ifade etti.



Genel Başkan Bahçeli ile 1 saat ülke gündemi ve Edirne'nin sorunları hakkında görüştüklerini belirten Özkan, parti genel başkan yardımcılarını da ziyaret ettiklerini kaydetti.



Dolunun tarım alanlarına zarar vermesi



Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, teşkilat başkanı Recep İriş ve beraberindeki heyet Edirne Ziraat Odasını ve doludan etkilenen Lalapaşa ile Süloğlu ilçelerine bağlı köyleri ziyaret etti.



Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirkıran Ziraat Odası ziyaretinde hükumetin tarım politikalarını eleştirdi.



Tarımsal ürünlerde ithalde alınan gümrük vergisinin indirilmesinin çiftçinin gelirini azaltacağını savunan Demirkıran, "Hasat zamanı çiftçinin düğünü, bayramıdır. Ancak hükumetin yanlış politikaları üreticimizi perişan etmiştir." dedi.



Demirkıran ve beraberindekiler yetkilileri ayrıca Lalapaşa ve Süloğlu ilçeleri ile bazı merkez köylerimizde dolu yağışı sebebiyle zarar gören köyleri de ziyaret ederek çiftçiye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.