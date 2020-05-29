Edirne'den kısa kısa CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, tarihi çarşı esnaflarının dükkan kiralarında indirim talebinde bulunduklarını bildirdi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, tarihi çarşı esnaflarının dükkan kiralarında indirim talebinde bulunduklarını bildirdi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafların ekonomik zorluklar yaşadığını belirtti.

Esnafların kiralarla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduklarını aktaran Gaytancıoğlu, "Esnaflarımız nisan, mayıs ve haziran aylarından hiç kira alınmaması ve kalan 6 aylık kira bedellerinde de kayda değer bir indirim yapılmasını istiyor. Esnafımız zor durumda ve bugünlerde devletini yanında görmek istiyor. Burada yaklaşık 600 esnaf var. 3 ay bu esnafımızdan kira almamak devleti zora sokmaz ama esnafı bu zor günlerinde desteklersek hem devletimiz hem de esnafımız kazançlı çıkar."ifadelerini kullandı.

Hasat döneminde tarlalar kontrol edilecek

Edirne'de, çiftçilerin ürünlerini hasat ederken meydana gelen dane ve sap kayıpları ile dane hasarlarını önlemek amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığınca görevlendirilen kontrolörler tarafından tarla kontrolleri yapılacağı bildirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı hasat sezonunda biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerinin belirlenen kurallara uyması gerektiği belirtildi.

Ürün kaybının önüne geçilmesi amacıyla kuralların belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Biçerdöver sahipleri ve operatörleri 2020 yılı için Edirne İli mülki hudutları içerisinde yapılacak hasat sırasında yüzde 2 ürün kayıp oranını geçmeyecektir. Arazi durumuna göre ürün kaybı indeksi değerleri dikkate alınacaktır. Biçerdöver sahipleri, 6'şar kiloluk 2 adet yangın söndürücü cihazı bulunmayan biçerdöverleri çalıştıramayacaktır. Biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörleri, yetkili kontrolörlerce talep edilmesi halinde kimliklerini ibraz etmek zorundadırlar." denildi.

Süloğlu'nda koronavirüs tedbirleri

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadelede toplu taşıma araçlarıyla, apartman ve sitelerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Ormankıran, "Salgınla mücadelemiz devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayarak toplu yaşamın olduğu yerlerde önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızda kişisel tedbirleri uygulayarak verilen mücadeleye destek olmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA