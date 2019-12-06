06.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:44

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşlara en yüksek faydayı sağlamak amacıyla belediyenin kurumlarla ortak projeler yaptığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan Devlet Hastanesi ile "Sağlık Turizminde Geleneksel Tıbba Modern Yaklaşım" isimli projenin paydaşı olduklarını belirtti.

Projenin "Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı"nda yer aldığını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'ımıza hizmet ederken tüm kurumların kendi görev ve sorumlulukları dışında ortaklaşa projeler üreterek, vatandaşlarımıza en yüksek faydayı sağlama hedefine birlikte yürüyoruz. Projeye katkı veren herkese teşekkür ediyor, projenin Keşan ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz."

"Keşan'ı projelerle 2020'ye hazırlıyoruz"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan ilçesini projelerle 2020'ye hazırladıklarını bildirdi.

Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Keşan'ın örnek bir ilçe olma yolunda ilerlediğini aktaran Helvacıoğlu, "Edirne'de yaptığımız ziyaretlerde, projelerimizle ilgili aldığımız destekler ve yapılması gerekenleri hiç vakit kaybetmeden yerine getiriyoruz. Keşan'ı projelerimizle 2020 yılına hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA