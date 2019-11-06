06.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:06

Enezspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'i makamında ziyaret etti.

Günenç, ziyarette yaptığı konuşmada, Enezspor'un ilçenin gençleri için önemli olduğunu söyledi.

Spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini aktaran Günenç, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Ziyarette, Başkan Günenç'e kulübün 22 numaralı forması hediye edildi.

Enez Belediye Başkanı Günenç'e ziyaret

Moldova Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'i makamında ziyaret etti.

Garizan, ziyarette yaptığı konuşmada, ortak kültür ve dil bağlamında şehircilik faaliyetlerini yerinde inceleme ve işbirliğini geliştirme amacıyla Enez'de bulunduklarını ifade etti.

Günenç de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ortak kültür ve dilimizi paylaşmak geliştirmekten onur duyarız. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Keşan Belediyesine ziyaret

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Bayarı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, yaptığı konuşmada, derneğin önemli çalışmalar yaptığını belirterek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Bayarı, Helvacıoğlu'nu, 13. Geleneksel Dayanışma Gecesi'ne davet etti.

Ziyarette, Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Karagöz, Sabahattin Özçarıkçı ve Fikret Şen de yer aldı.

Kaynak: AA