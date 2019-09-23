23.09.2019 16:16

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Küplü Gazi İlkokulu'nu ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, idarecilerden bilgi aldı, "Meriç Sınıfı Şehitler Ölmez" projesi kapsamında yapılan sınıfları ve beceri atölyelerindeki çalışmaları inceledi.

Derse de giren Güngör, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kaymakam Güngör'e ziyaretinde Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay ve Meriç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakan Kanlı da eşlik etti.

Kaymakam Açıkgöz'e ziyaret

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Açıkgöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kalkan'a teşekkür etti.

Kalkan da Açıkgöz'e çalışmalarında başarı diledi.

"Eğitimde Başarının Arttırılması Çalıştayı"

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Eğitimde Başarının Arttırılması Çalıştayı" düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, rehberlik ve yöneltme, öğrenci koçluğu, zümre toplantıları, destekleme ve yetiştirme kursları ve teknoloji bağımlılığı konuları görüşüldü.

Çalıştay, çalışma grupları tarafından hazırlanan sonuç raporlarının sunumlarıyla ve Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın konuşmasıyla tamamlandı.

Çalıştaya, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve sendika temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA