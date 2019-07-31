İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı Korucuköy ve Pazardere köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar, Korucuköy'de yapımı tamamlanan Sağlık Ocağı binasında incelemede bulunup köy muhtarı Ali Ergül'den bilgi aldı.

Aslantatar, Pazardere köyünde de köy sakinleriyle bir araya gelip istek ve önerileri dinledi.

Aslantatar'a ziyaretinde İpsala Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ersin Kanar'da eşlik etti.

Okullarda yenileme çalışması

AK Parti Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut, ilçede bulunan okullarda bakım ve onarım çalışması yapıldığını bildirdi.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların Edirne İl Özel İdaresince yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmaların 1 Eylül'e kadar tamamlanacağını aktaran Akbulut, "Uzunköprü merkez ve köylerimizdeki okullarımızın güçlendirme ve onarım çalışmaları yeni eğitim yılına hazırlanması için milli eğitim bütçesiyle Edirne İl Özel İdaresi tarafından hızla devam ediyor. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde çok güzel çalışmalar olduğunu gözlemledik. Eksik görülen noktaları da ilgililere iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kurbanlık alımında yerel üretici tercih edilmeli"

Saadet Partisi Edirne İl Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mansur İriş, kurbanlık alımında yerel üreticinin tercih edilmesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, yerel üreticilerden yapılan kurbanlık alımının bölge hayvancılığına destek vereceğini belirtti.

Kurbanlık hayvanların usulüne uygun kesilmesi gerektiğini de belirten İriş, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kamu-sanayi ve üniversite iş birliği programı

Kamu-Sanayi ve Üniversite iş birliği programı kapsamında Trakya Üniversitesi ile KOSGEB Edirne İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitelerin toplumsal gelişimin merkezinde yer aldığını belirtti.

Üniversite olarak öğrencilerin gelişimine yönelik projeler geliştirdiklerini aktaran Tabakoğlu, "Bu doğrultuda, kentimizin ihtiyaç duyduğu proje ve adımlar için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Proje geliştirme, sunma ve hazırlama konularında daha önceki tecrübelerle de yetkinliğini ispatlamış Trakya Üniversitesinin KOSGEB ile gerçekleştireceği iş birliği protokolü ile pek çok işte olduğu gibi üniversite-sanayi iş birliği konularında da yine önemli bir misyon üstleneceğini düşünüyorum. KOSGEB ile imzalayacağımız iş birliği protokolü, bu anlamda Üniversitemizin toplumla daha çok bütünleşmesine ve topluma bir katkı sunulmasına da vesile olacak." ifadelerini kullandı.

KOSGEB Edirne İl Müdürü Veysel Vural da yapılan çalışmaların projenin tüm paydaşlarına katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA