Edirne'den Kısa Kısa

TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmaları sonucunda Edirne'den 2 projenin Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığı bildirildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışma yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla "Biyoloji, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Tarih, Türkçe ve Matematik" olmak üzere 8 dalda yarışmalar düzenleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencilerinden Özgür Eren Tufan, danışman öğretmenleri Şefika Tekin rehberliğinde hazırladığı "Dışardaki Sıcak Havanın Daralan Kesitten Geçirilerek, Kapalı Alanların Soğutulması" projesi ile fizik alanında, Keşan Rasim Ergene Ortaokulu öğrencilerinden Metehan Demir-Ege Okay Andaç danışman öğretmen Serap Tezer Algül rehberliğinde hazırladığı "Kavak Ağacı Pamuğunun Alternatif Tekstil Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılmasının Araştırılması" projesi ile Biyoloji alanında bölge birincisi oldu.

TUBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Avrupa Bölge Yarışmasında birinci olan projeler, düzenlenecek olan Türkiye finallerinde ili temsil edecek.

Basketbol söyleşisi

Edirne Bahçeşehir Ortaokulunda, Edirne Belediyesi Edirne Spor Bayan Basketbol Takımı öğrencilerle söyleşi yaptı.

Okuldan yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin spora yönlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendiği kaydedildi.

Çeşitli branşları tanıtmak amacıyla söyleşiler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Edirne Bahçeşehir Ortaokulu çok amaçlı salonunda Edirne Belediyesi Edirne Spor Bayan Basketbol Takımı ile söyleşi gerçekleştirildi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından yoğun ilgi ile karşılanan sporcular ve yöneticiler öğrencilerin soruları ile eğlenceli dakikalar geçirdi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen okulun müdürü Mahmut Boztürk, de okullarının basketbolda marka olduğunu belirterek, Edirne'yi başarı ile temsil etmeye devam edeceklerini kaydetti.