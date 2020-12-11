İtalyan Mezarlığı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi
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İtalyan Mezarlığı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi

11.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:54

Edirne'deki İtalyan Mezarlığı, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi.

Edirne'deki İtalyan Mezarlığı, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Karaağaç Mahallesi'ndeki İtalyan Mezarlığı'nın bulunduğu bölgeyi "koruma alanı" olarak ilan etti.

Kurul yetkilileri, mezarlıkta yaptıkları incelemede kaçak kazılar nedeniyle çukurlar bulunduğunu tespit etti.

Koruma Bölge Kurulunca, çukurların kapatılmasına, alanda temizlik çalışması yapılmasına, güvenlik önlemi alınmasına, 2. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli taşınmazın tescil kaydının revize edilerek korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline karar verildi.

İtalyan Mezarlığı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi
İtalyan Mezarlığı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi
İtalyan Mezarlığı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi
İtalyan Mezarlığı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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