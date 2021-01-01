Edirne'de yılın ilk bebeği 'Ömer Aras'
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Edirne'de yılın ilk bebeği 'Ömer Aras'

01.01.2021 03:50 | Son Güncelleme: 01.01.2021 03:53
Edirne'de yılın ilk bebeği 'Ömer Aras'

EDİRNE'de 2021 yılının ilk bebeği 'Ömer Aras' Keşan ilçesinde dünyaya geldi.

EDİRNE'de 2021 yılının ilk bebeği 'Ömer Aras' Keşan ilçesinde dünyaya geldi.

Keşan Devlet Hastanesi'nde, Hatice ve İhsan Atak çiftinin 'Ömer Aras' ismini verdiği bebek, Edirne'de 2021 yılının ilk bebeği oldu. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Edirne İl Sağlık Müdürü Mutafa İshak Yıldırım ile birlikte Keşan Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, 'Ömer Aras' bebeğin ailesini tebrik etti. Aksal bebeğe çeyrek altın takarken, Helvacıoğlu da aileye hediye sepeti verdi.Öte yandan, Edirne'de 3 yıl üst üste yeni yılın ilk bebeğinin Keşan'da dünyaya geldiği kaydedildi.


Edirne'de yılın ilk bebeği 'Ömer Aras'
Edirne'de yılın ilk bebeği 'Ömer Aras'
Edirne'de yılın ilk bebeği 'Ömer Aras'
Edirne'de yılın ilk bebeği 'Ömer Aras'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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