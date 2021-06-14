Edirne'de yanan tarihi Böcek Mektebi binası aslına uygun ayağa kaldırılacak

Edirne'de, müftülük binası olarak kullanılırken ocak ayında çıkan yangında kullanılmaz hale gelen tarihi Böcek Mektebi binasının aslına uygun restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Edirne'de, müftülük binası olarak kullanılırken ocak ayında çıkan yangında kullanılmaz hale gelen tarihi Böcek Mektebi binasının aslına uygun restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Göz kamaştıran mimarisiyle dünyaca ünlü Selimiye Camisi yakınlarında, Ercan Biçer Sokak'taki ahşap bina 19 Ocak'ta sabaha karşı yanarak kullanılmaz hale geldi.

Selimiye'nin ihtişamıyla bütünlük oluşturan tarihi binanın aslına uygun biçimde ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında temel atma töreni düzenlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, törende, kentin sivil mimarlık örneklerinden olan binanın restorasyonuna başlandığını söyledi.

Müftülük hizmet binası olarak kullanılan yapının çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldiğini anımsatan Canalp, "Bu yapı Edirne'nin tarihinin ve kültürel mirasının bir parçasıydı. Edirne'nin ve Edirnelilerin hafızasında yer etmiş harikulade bir yapı. Kent estetiğinin bir parçası aynı zamanda. Gölgesinde bulunduğu Selimiye ile de uyumlu bir yapı." dedi.

Canalp, tarihi binada çıkan yangında tüm Edirnelilerin yüreğinin yandığını ve aslına uygun restoresi için Edirnelilere bir söz verdiklerini ifade etti.

Edirne'nin hafızasında yer etmiş olan binanın yapımı için çalışmalara başlandığını aktaran Canalp, şöyle devam etti:

"Aslına uygun restorasyon için projeleri çizildi, Koruma Kurulu'muzdan gerekli izinler alınmak suretiyle de ihale işlemleri bitti. Bugün burada inşallah ilk çivisini çakacağız. Temel atma törenleri betonla yapılır ancak biz tarihi yapının manasına ve anlamına uygun şekilde çivi çakmak suretiyle ilk başlangıcı birlikte yapmış olacağız. Yapacağımız bu eserin inşallah Edirne'mizin tarihi ve kültürel mirasının bir parçası olarak geleceğe taşıma imkanını beraberce bulmuş olacağız."

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Osmanlıya 88 yıl başkentlik yapmış, açık hava müzesi hüviyetinde bir kent olduğunu söyledi.

Kentin önemli yapılarından olan Böcek Mektebi'nin aslına uygun restore edileceğini ifade eden Aksal, "Atalarımızdan kalan tarihi eserlere sahip çıkmamız ve kollamamız gerekiyor. İnşallah yapılacak çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Canalp, Milletvekili Aksal ve katılımcılar proje kapsamında ilk çivileri çakarak restorasyon çalışmalarını başlattı.

Törene, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Vali Yardımcıları Ali Uysal ve Hakan Yavuz Erdoğan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar