28.01.2020 04:20 | Son Güncelleme: 28.01.2020 04:22

Edirne'de yağmur etkili oldu

EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan yağmur etili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar su birikintisi oluşurken araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Edirne'de akşam saatlerinde yağan sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarında yagmurun dinmesini beklerken, su dolu cadde ve sokaklarda araçlarıyla trafikte ilerleyenler zor anlar yaşadı.Polis ekipleri kazalara karşı kavşaklarda önlemler alarak vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri yağmurun yarın sabah saatlerine kadar aralıklı devam edeceğini söyledi.

Kaynak: DHA

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