Edirne'de taksilere 'Şiddeti Frenliyoruz' çıkartmaları yapıştırıldı

HEİNRİCH Böll Stiftung Vakfı ile Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği'nce yürütülen 'Şiddeti Frenliyoruz' projesinin ikinci etabı, Edirne'de başladı.

HEİNRİCH Böll Stiftung Vakfı ile Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği'nce yürütülen 'Şiddeti Frenliyoruz' projesinin ikinci etabı, Edirne 'de başladı. Proje kapsamında, Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği (EKAMEDER) tarafından kentteki taksi şoförlerine yönelik çalışma başlatıldı. Edirne Otogarı'nda düzenlenen çalışmanın tanıtım etkinliğinde, taksilere de 'Şiddeti Frenliyoruz' yazılı çıkartmalar yapıştırıldı.

Edirne ile birlikte 4 ilde daha 'Şiddeti Frenliyoruz' projesinin ikinci etabının başlatıldığını söyleyen EKAMEDER üyesi Hülya Bodur, "Proje kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele, ayrımcılık ve şiddetsiz iletişim konularında şoförlerimizle birlikte bilgilendirmeler yapılacak, araçlarına çıkartmaları yapıştırıyoruz, 4 dilde broşürlerimizi koyuyoruz. Projeye Heinrich Böll Stiftung Vakfı destek veriyor. Umarım kamuoyunda da bir farkındalık oluşur" dedi.

'ŞİDDETE UĞRAMIŞ KADIN OLMASIN İSTİYORUZ'Dernek adına konuşan Şahide Ağaoğlu da, "Şiddete uğramış bir kadın olmasın istiyoruz ama maalesef taksi şoförlerimiz çok yaşıyorlar. Kadına yönelik şiddetin çok ağır yaşandığı bir ülkeyiz biz. Bundan dolayı Edirne Kadın Dayanışma Merkezi olarak bu çalışmayı uzun zamandır yapıyoruz. Bu çalışmadaki amaç taksi şoförlerinin bire bir karşılaştığı, şiddet görmüş kadının hemen kendini koruyarak, başvuru yapabileceği yerlere götürmek. Acil hastaneye, karakola, savcılığa götürmek taksi şoförlerinin bilgisi ve görevi olacaktır. Buna dair bilgilendirmelerimizi 4 dilde yapıyoruz" diye konuştu.'KADINA ŞİDDETE KARŞIYIZ'

Edirne Şoförler Odası Başkanı Ali Şahin de kadına şiddete karşı olduklarını kaydetti. Şahin, "Bundan 1 ay önce bu konuyla ilgili Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği bize başvuru yaptılar. Bizimle bu proje konusunda çalışmak istediklerini söylediler. Biz de destek olacağımızı söyledik. Edirne'de 9 taksi durağını gezip şoför arkadaşlarımıza böyle bir durumda ne yapmaları gerektiğini, nereye başvurmaları gerektiği konusunda broşürleri dağıtacağız. Konuyla ilgili toplantı yapıp bu konuları ayrıntılı da anlatacağız. Biz esnaf olarak kadına şiddete hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.

- Edirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı