Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

07.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:13
Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

EDİRNE'de, para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada iş yeri çalışanı A.K., bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

EDİRNE'de, para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada iş yeri çalışanı A.K., bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, kent merkezindeki Saraçlar Caddesi'nde bulunan, tütün mamullerinin satıldığı iş yerinde meydana geldi. A.K. ile iş yerinde bulunanlar arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanı A.K., tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.K., sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Silahı kullandığı belirlenen A.Ö.'nün aralarında bulunduğu 3 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

İlgili Haberler

Son dakika: Silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika: Silahlı kavga: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 ağır yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Samatta Sinan Gümüş Abdullah Avcı Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Aydın Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:13:35. #1.14#
title