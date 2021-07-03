Edirne'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi

Edirne'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de sağanak ve dolu, tarım alanlarının zarar görmesine yol açtı.

Edirne'de sağanak ve dolu, tarım alanlarının zarar görmesine yol açtı.

Edirne'nin kent merkezinde dün akşam saatlerinde sağanak yağış yağış sel felaketlerini beraberinde getirirken, İskenderköy köyünde de dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı nedeniyle buğday, ayçiçeği ve meyve bahçelerinde bulunan ürünler zarar gördü.

Köyde yaşayan 71 yaşındaki Halil Yavuz, hayatında ilk kez böyle bir yağışla karşıladığını söyledi. Dakikalar içinde dolu yağışı sebebiyle her yerin beyaza büründüğünü vurgulayan Yavuz, köydeki ekili tüm tarım alanlarının ciddi zarar gördüğünü belirtti. - EDİRNE

Edirne'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi
Edirne'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi
Edirne'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fırında hamurla top gibi oynanmasına soruşturma açıldı! 31 bin 687 TL para ödeyecekler
Fırında hamurla top gibi oynanmasına soruşturma açıldı! 31 bin 687 TL para ödeyecekler
Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 13:49:54. #1.16#

title