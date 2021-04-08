Edirne'de sağanağın ardından debisi yükselen Tunca Nehri için "sarı alarm" verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de sağanağın ardından debisi yükselen Tunca Nehri için "sarı alarm" verildi

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de sağanağın ardından debisi yükselen Tunca Nehri için 'sarı alarm' verildi

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisinin son bir haftada yaklaşık 4 kat artması nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından "sarı alarm" verildi.

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisinin son bir haftada yaklaşık 4 kat artması nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından "sarı alarm" verildi.

Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de etkili sağanağın ardından Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri yükselişe geçti.

Tunca Nehri'nin debisi son bir haftada yaklaşık 4 kat artarak 78 metreküp/saniyeye yükseldi. DSİ debinin yükselmesi nedeniyle "sarı alarm" durumuna geçti.

Su seviyesindeki artışla nehir, Sarayiçi mevkisinde taşma seviyesine ulaştı.

Bu arada, Meriç Nehri'nin debisi ise 411 metreküp/saniyeye yükseldi. Bu nehir için taşkın anlamında herhangi olumsuzluk bulunmuyor.

Tunca Nehri ocak ayında taşmıştı

Havzasındaki yağışların ardından ocak ayında Tunca Nehri'nin debisi 211 metreküp/saniye seviyelerine yükselmişti. Özellikle Sarayiçi Adası'nda taşkın meydana gelmiş, nehre yakın tarım arazileri suyla dolmuş ve bazı köy yolları ulaşıma kapanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Cahit Özkan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Dilan Çıtak Hande Erçel
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Edirne'de sağanağın ardından debisi yükselen Tunca Nehri için "sarı alarm" verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:21:24. #1.14#
title