Edirne'de polis aracına kiremitli saldırı: 1 polis yaralandı
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Edirne'de polis aracına kiremitli saldırı: 1 polis yaralandı

01.01.2021 02:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:37
Edirne'de polis aracına kiremitli saldırı: 1 polis yaralandı

EDİRNE'de yeni yıla girildiği sırada silahla havaya ateş edilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri saldırıya uğradı.

EDİRNE'de yeni yıla girildiği sırada silahla havaya ateş edilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Atılan kiremitin ekip aracına isabet etmesi sonucu 1 polis memuru yaralanırken, şüphelilerin yakalamak için çalışma başlatıldı.

Edirne'de yeni yılın ilk dakikalarında Roman vatandaşların yaşadığı Menzilahır Mahallesi'nde havaya silahla peş peşe ateş edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekip aracına çatıdan kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kiremit atıldı. Atılan kiremit, polis aracının camını kırıp, araç sürücüsü polis memuru Mert Öner'e isabet etti. Öner, elinden yaralandı. Yaşanan olayın ardından ekipler mahallede kiremidi atan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Mert Öner'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. İncelemenin ardından hasar gören polis aracı olay yerinden kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için soruşturma başlattı.


Edirne'de polis aracına kiremitli saldırı: 1 polis yaralandı
Edirne'de polis aracına kiremitli saldırı: 1 polis yaralandı
Edirne'de polis aracına kiremitli saldırı: 1 polis yaralandı
Edirne'de polis aracına kiremitli saldırı: 1 polis yaralandı
Edirne'de polis aracına kiremitli saldırı: 1 polis yaralandı
Edirne'de polis aracına kiremitli saldırı: 1 polis yaralandı
Edirne'de polis aracına kiremitli saldırı: 1 polis yaralandı
Edirne'de polis aracına kiremitli saldırı: 1 polis yaralandı
Edirne'de polis aracına kiremitli saldırı: 1 polis yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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