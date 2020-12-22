Son dakika: Peyzaj teknikeri salgın nedeniyle "yılbaşı çamı"nı internetten satıyor
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Son dakika: Peyzaj teknikeri salgın nedeniyle "yılbaşı çamı"nı internetten satıyor

22.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:23

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de bir peyzaj teknikeri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "yılbaşı çamını" internet üzerinden satıyor.

Edirne'de bir peyzaj teknikeri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "yılbaşı çamını" internet üzerinden satıyor.

Tarım ve Süs Bitkileri dükkanı sahibi peyzaj teknikeri Hüseyin Kılıçarslan, talep edenler için yılbaşı çamı temin ediyor.

Kılıçarslan, salgın tedbirleri kapsamında çamları daha çok WhatsApp üzerinden ya da sosyal medya hesabından kendisine ulaşanlara sunuyor.

Kılıçarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle toplumun yaşam biçiminin değiştiğini söyledi.

Esnaf olarak salgın tedbirlerini eksiksiz uyguladıklarını belirten Kılıçarslan, "Yılbaşı çamını isteyene kiralık olarak da veriyoruz. Ortalama kiralık bedelleri 80-100 lira arasında değişiyor. Yılbaşı çamları satın almak isteyenler için 100 lira ile bin lira arasında fiyatlanıyor." diye konuştu.

Mavi ladin ve köknar cinsi çamlarının yılbaşı süslemelerinde kullanıldığını aktaran Kılıçarslan, "Salgın döneminde alışveriş yöntemleri de değişti. Genellikle satışlarımızı telefonla WhatsApp üzerinden siparişle ya da online olarak sosyal medyadan yapıyoruz. Ancak salgın tedbiri dolayısıyıla WhatsApp üzerinden yılbaşı çamı satışlarımız bu yıl arttı." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Peyzaj teknikeri salgın nedeniyle 'yılbaşı çamı'nı internetten satıyor
Son dakika: Peyzaj teknikeri salgın nedeniyle 'yılbaşı çamı'nı internetten satıyor
Son dakika: Peyzaj teknikeri salgın nedeniyle 'yılbaşı çamı'nı internetten satıyor
Son dakika: Peyzaj teknikeri salgın nedeniyle 'yılbaşı çamı'nı internetten satıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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