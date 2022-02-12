Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı

AA, Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı

Edirne'de bir otomobilin yayalara yol veren araca arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilin yayalara yol veren araca arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Girgin'in yönetimindeki 17 HT 785 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı'nda yayalara yol vermek için yaya geçidinde duran Salih Karabacak'ın kullandığı 22 SA 101 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücülerin araçlarında yolcu olarak bulunan Mesut Girgin ve Burak Karabacak yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Olay yerinin önündeki kaldırımda karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı

Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı

Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı

Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı

AA / Cihan Demirci - Güncel

Salih Karabacak, Atatürk Bulvarı, Otomobil, Edirne, Güncel, Haberler

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