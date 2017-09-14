Edirne'de 'Okul Servis Araçları ve Taşıma Güvenliği' Paneli

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servisi sürücülerine, 'Okul Servis Araçları ve Taşıma Güvenliği' konulu panel düzenlendi.



Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu'nda Edirne Emniyet Müdürlüğü personellerinden polis memuru Harun Sanalan tarafından katılımcı servis sürücülerine okul servis araçları ve taşıma güvenliği konusunda bilgiler verildi. İl merkezinde toplam 176 adet okul servis aracının olduğu ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde 863 kez okul servis araçlarının denetime tabi tutulduğu bildirildi. Denetimlerde eksikliği olan 8 sürücüye trafik idari para cezası kesildiği kaydedildi. İlçelerde bulunan okul servis araçlarının ise düzenli olarak ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince denetlendiği belirtildi.



Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde okul servis araçları ve sürücüleri üzerinde yapılan denetimler hassasiyetle devam etmektedir" denildi.



Panele Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Cemal Keskin, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Fahrettin Soydan ve servis sürücüleri katıldı. - EDİRNE