Edirne'de öğrenim gören yabancı öğrenciler yürüyüş etkinliğinde bir araya geldi - Haberler
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Edirne'de öğrenim gören yabancı öğrenciler yürüyüş etkinliğinde bir araya geldi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de öğrenim gören yabancı öğrenciler yürüyüş etkinliğinde bir araya geldi

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla "Birlikte Yürüyoruz" etkinliği düzenledi.

EDİRNE (AA) - Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla "Birlikte Yürüyoruz" etkinliği düzenledi.

Edirne'de öğrenim gören yabancı öğrenciler, etkinlik kapsamında Tunca Nehri boyunca yürüdü. Yürüyüşün ardından kahvaltıda bir araya gelindi.

Dernek Başkanı Hakan Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada fiziksel aktivite farkındalığı oluşturmak amacıyla yürüyüş etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Çalışkan, "Dernek olarak hem farkındalık oluşturmak hem de öğrencilerimizin fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak amacıyla bugünü birlikte değerlendirmek istedik. Hep birlikte yürüyüş yaptık ve sonrasında kahvaltı yaparak Edirne'mize okumak amacıyla yeni gelen uluslararası öğrencilerimiz ile tanışma fırsatı yakaladık." ifadelerini kullandı.

Edirne'de öğrenim gören yabancı öğrenciler yürüyüş etkinliğinde bir araya geldi

Edirne'de öğrenim gören yabancı öğrenciler yürüyüş etkinliğinde bir araya geldi

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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