"Kuraklığa" karşı dere ve çataklardaki su boşa akmayacak

Edirne'de, "dere ve çataklarda" suyun boşa akmasını önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı ve AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Suiçmez, İl Özel İdaresi toplantısında yaptığı konuşmada, dünyada ciddi anlamda kuraklık yaşandığını söyledi.

Bölgede tarım ve hayvancılığın önemli gelir kaynaklarından olduğunu belirten Suiçmez, "Küresel iklim değişikliğini düzeltecek bir gücümüz yok. Allah inşallah bol yağışlar verir. 2021 yılında akan ve yağışlarla gelen suyun tutulması yönünde çalışmalar yapmalıyız. Derelerden ve çataklardan akan suyu tutmamız gerekir. Özel bir bütçe ayıralım buna ve bu işe yoğunlaşalım." diye konuştu.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş de 2021 yılını "çataklarda ve derelerde akan suyu toplama" yılı ilan ettiklerini aktardı.

Meclis üyelerinin kuraklıkla mücadele kapsamandı bu çalışmaya katılacağını belirten Geçmiş, "Bununla ilgili komisyon başkanlığımız önergeyi hazırlıyor. Dere ve çataklardaki su boşa akmayacak. Ocak ayında ciddi bir çalışma yapacağız. Göletlerin fazlalaştırılması ve hayvan sulama ile ilgili alternatif çözümler getirmeliyiz. İçme suyunu sadece vatandaşlara kullandırılıp, hayvanların kullanacağı, içebileceği alanlarda sondaj ve taşıma suyla bu kullanım sağlanabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci