Edirne'de kar yağışını müzik eşliğinde oynayarak kutladılar
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Edirne'de kar yağışını müzik eşliğinde oynayarak kutladılar

01.12.2020 07:51 | Son Güncelleme: 01.12.2020 07:55
Edirne'de kar yağışını müzik eşliğinde oynayarak kutladılar

BALKANLAR üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dün gece Edirne'den giriş yaptı.

BALKANLAR üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dün gece Edirne'den giriş yaptı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda görev yapan bir grup vatandaş, kurak geçen sonbahar mevsiminin ardından kar yağışını çalan müzik eşliğinde göbek atarak kutladı.

Edirne'de kurak geçen sonbahar mevsiminin ardından dün gece kar etkili oldu. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çalışan bir grup vatandaş, vardiya değişimi sırasında kar yağışını müzik eşliğinde göbek atarak kutladı. Beyaza bürünen zeminde grup, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Cep telefonuyla çekilen o anların görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaşılınca binlerce beğeni aldı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü kentte, Meteoroloji yetkilileri kar yağışının bugün ve hafa içinde de zaman zaman etkili olacağını belirtti. 

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Edirne'de kar yağışını müzik eşliğinde oynayarak kutladılar
Edirne'de kar yağışını müzik eşliğinde oynayarak kutladılar
Edirne'de kar yağışını müzik eşliğinde oynayarak kutladılar
Edirne'de kar yağışını müzik eşliğinde oynayarak kutladılar
Edirne'de kar yağışını müzik eşliğinde oynayarak kutladılar
Edirne'de kar yağışını müzik eşliğinde oynayarak kutladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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