Kar yağışı başladı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar yağışı başladı (2)

13.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 13.02.2021 20:43

Edirne'de kar yağışı hafif şekilde başladı.

Edirne'de kar yağışı hafif şekilde başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar hafif şekilde etkili oluyor.

Dünden itibaren hava sıcaklıklarının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıklar sıfırın altına indi.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava sistemi etkisine giren kentte kar yağışı başladı.

Hafif şekilde etkili olan yağışın gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına 1 olarak ölçülen bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İl Özel İdare ve belediye ekipleri bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı başladı (2)
Kar yağışı başladı (2)
Kar yağışı başladı (2)
Kar yağışı başladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Seda Sayan Meryem Uzerli Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Saldırı Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışı başladı (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 20:42:57. #1.15#
title