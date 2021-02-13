Kar yağışı başladı (2)
Edirne'de kar yağışı hafif şekilde başladı.
Edirne'de kar yağışı hafif şekilde başladı.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar hafif şekilde etkili oluyor.
Dünden itibaren hava sıcaklıklarının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıklar sıfırın altına indi.
Balkanlar'dan gelen soğuk hava sistemi etkisine giren kentte kar yağışı başladı.
Hafif şekilde etkili olan yağışın gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altına 1 olarak ölçülen bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
İl Özel İdare ve belediye ekipleri bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin