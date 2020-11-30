Edirne'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Edirne'de, aralıklarla devam eden yağmur yerini kara bıraktı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini bildirdi.

Edirne'de aralıklarla devam eden yağmur, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Balkanlar'a yakın köylerde tipi şeklinde başlayan ve etkili olan kar nedeniyle bitki örtüsü beyaza bürünmeye başladı. Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran