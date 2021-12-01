Edirne'de kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Edirne'de kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Kılıç'ın kullandığı 34 BTM 102 plakalı kamyon, 1. Murat Mahallesi Haşim İşcan Caddesi'ndeki kavşakta Edirne Belediyesi'ne ait Saim Aslan idaresindeki 22 HH 970 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanan Kılıç, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle traktörün römorku yan yattı, içerisinde yüklü olan ağaç dalları yola döküldü.

Araçların kaldırılmasının ardından aksayan trafik normale döndü.

Edirne'de kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'de kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'de kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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