Edirne'de kadın kooperatifi sayısı 2 yılda 4'e katlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Valilik ve Şehir Gönüllüleri Vakfı öncülüğünde yapılan çalışmalarla, kentteki kadın kooperatifi sayısı 17'ye ulaştı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi ve Şehir Gönüllüleri Vakfı Onursal Başkanı Dr. Ayten Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 2 yılda kadın istihdamını artırmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yapılan girişimlerle kadınların üretime geçtiğini belirten Canalp, "Ticaret Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şehir Gönüllüleri Vakfımız ile birlikte kadın istihdamı konusunda birçok çalışma yaptık. Son 2 yıl içinde 4 olan kadın kooperatifi sayımız 17'ye yükseldi." dedi.

Kadınların her alanda aktif şekilde yer alacağını dile getiren Canalp, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaları yaparken daha çok evinde oturan kadın gücünü aktif bir güce çevirmek istedik. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda. Sadece ekonomik alana değil sosyal hayata da katılmalarını amaçladık.

Kadınlarımızın ülkemizin ekonomik büyümesine katılımları açısından ve kadın istihdamının artması açısından güzel çalışmalar oldu. Tüm müdürlüklerimize ve vakfımıza çok teşekkür ediyoruz. Her alanda kadınlarımızın aktif olmasını istedik. Gıdadan tekstile, hediyelik eşyadan tarıma kadar birçok alanda aktifleşmelerini istedik."

Canalp, kent iklimi ve toprağının tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine uygun olduğunu, bu alana da önem verdiklerini söyledi.