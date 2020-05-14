Edirne'de hemşirelere '1332 cihadiye yüzüğü' hediye edildi
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Edirne'de hemşirelere '1332 cihadiye yüzüğü' hediye edildi

Edirne'de hemşirelere '1332 cihadiye yüzüğü' hediye edildiEDİRNE'de, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüsle mücadelede büyük başarı gösteren hemşirelere, Çanakkale Savaşı sırasında gösterdikleri fedakarlığın nişanı olarak verilen '1332 cihadiye yüzüğü' hediye etti.

Edirne'de hemşirelere '1332 cihadiye yüzüğü' hediye edildi
14.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:16

Edirne'de hemşirelere '1332 cihadiye yüzüğü' hediye edildi

EDİRNE'de, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüsle mücadelede büyük başarı gösteren hemşirelere, Çanakkale Savaşı sırasında gösterdikleri fedakarlığın nişanı olarak verilen '1332 cihadiye yüzüğü' hediye etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Hemşireler Haftası nedeniyle, Keşan Devlet Hastanesi ve şehirdeki özel bir hastaneyi ziyaret etti. Başkan Helvacıoğlu, Hemşireler Haftası'nı kutlayarak, hemşireleri koronavirüsle mücadelede gösterdikleri özveri ve başarıdan dolayı tebrik etti. Mustafa Helvacıoğlu, hemşirelere Çanakkale Savaşı esnasında gösterdikleri fedakarlığın nişanı olarak o dönem verilen '1332 Cihadiye yüzüğü'nün replikasından hediye etti.

Başkan Helvacıoğlu, koronavirüsle büyük bir mücadele verildiğini belirterek, "Sağlık çalışanları olarak her birinizi tebrik ediyorum. Bu süreçte çocuklarınıza evlatlarınıza sarılamadınız, sevdiklerinize uzaktan baktınız. Kolay bir iş değil. Size küçük ama hayatınız boyunca saklayacağınız bir armağan veriyoruz. Bu hediyenin manevi önemi çok büyük. Dünyada eşi benzeri yaşanmamış, tarihin yazıldığı milli mücadelede hemşirelerimizin destansı mücadelenin hikayesini yazdığınızı ifade etmek istiyorum. Haftanız kutlu olsun. Sizlere hediye ettiğimiz yüzükler, Çanakkale Savaşı'nda gönüllü hemşirelik yapan Türk kadınlarına hediye edilen ve üzerinde '1332 cihadiye' yazılı yüzüğün hikayesidir" dedi.

Mustafa Helvacıoğlu, hemşirelere dağıtılan '1332 cihadiye' yüzüğünün hikayesinden bahsederek, "Çanakkale Savaşları'nda yaralanan binlerce asker, gemilerle İstanbul'a taşınıp hastanelere yerleştirilir. Ancak hastanelerdeki hasta bakıcı ve hemşireler gelen yaralılara yardımcı olmada yetersiz kalmaktadır. Ev kadınlarından yardım istenir. Vatan hizmetinde cepheye koşan erkeklerinden geride kalmak istemeyen binlerce kadın, gönüllü olarak hastanelerde görev alır. Savaşın ardından kadınlara vefa borcunu ödemek için dönemin yöneticilerince para dağıtılması teklif edilir. Fakat kadınlar böyle bir teklifi kesinlikle kabul etmezler. Bunun üzerine Türk yetkilileri ordu depolarındaki İngiliz tüfeklerinin çelik namlularını kestirerek, üzerinde '1332 cihadiye' yazılı yüzükler yaptırırlar. Bu yüzükler vatansever kadınlara yaptıkları hizmetin nişanesi olarak dağıtılır? diye konuştu.

Edirne'de hemşirelere '1332 cihadiye yüzüğü' hediye edildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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