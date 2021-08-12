Edirne'de hayvan çiftliğinde çıkan yangın hasara neden oldu

Edirne'de, merkez ilçeye bağlı Karayusuf köyündeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Edirne'de, merkez ilçeye bağlı Karayusuf köyündeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Hüseyin Sakallı'ya ait çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın nedeniyle tarım ekipmanları, hayvan yemleri ve çiftlikte hasar oluştu.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, çiftliği ziyaret ederek incelemede bulundu, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bayazıt, hasarın neden olduğu yangında can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar