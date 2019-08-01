Edirne'de greyderin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde greyderin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Akın Cevdet Gündoğan (23) idaresindeki greyder, Şükrüköy köyü çıkışında 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş'a çarptı.

Yaralanan küçük çocuğa ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ancak Taş kurtarılamadı.

Çocuklarının ölüm haberini alan aile ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Küçük çocuğun cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü Gündoğan gözaltına alındı.

Kaynak: AA