Edirne'de gönüllü gençler kanser hastalarına moral konseri düzenliyor
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Edirne'de gönüllü gençler kanser hastalarına moral konseri düzenliyor

Edirne'de gönüllü gençler kanser hastalarına moral konseri düzenliyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisi'nde, kanser tedavisi gören hastalara moral vermek amacıyla mini konserler düzenleniyor.

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisi'nde, kanser tedavisi gören hastalara moral vermek amacıyla mini konserler düzenleniyor.

TÜ Balkan Gençlik Korosu Topluluğu Başkanı Sinan Çelik ve Yaratıcı Oyun ve Müzik Topluluğu Başkanı Ezgi Kamar, Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisi'ndeki hastalara gönüllü olarak haftanın 3 günü sabah ve öğleden sonra yan flüt, akordiyon ile gitar eşliğinde birer saat müzik dinletisi sunuyor.

Müzik Öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Ezgi Kamar, gazetecilere yaptığı açıklamada, konserlerle ilgili hastalardan çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Aynı bölümde 3. sınıf öğrencisi Sinan Çelik ise olumlu geri dönüşlerin yaptıkları işin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Hastalar müzikle huzur buluyor

Hastalardan Murat Çalışkan ise müzik dinletisi sayesinde huzur bulduklarını belirtti.

Tedavinin müzikle daha kolay geçtiğini anlatan Çalışkan, "Kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir veli nimet. Hem moralimizi yükseltiyor hem de rahatlatıyor. Bu müzik dinletisi için başta üniversite Rektörümüz Erhan Tabakoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sevdiye Arslan da müzik dinletisini çok güzel bulduğunu ve bir rahatlama hissettiğini belirterek, "Çok güzel buldum, daha önce görmüştüm bize ne zaman gelecekler diye merak etmiştim. Çok memnun kaldık. Dinlendirdi, bir rahatlama oldu. En azından bu sürede ilaçları düşünmedik. Çok güzel çalıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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