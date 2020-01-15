Edirne'de fuhuşa zorlanan 12 kadın kurtarıldı, 7 kişi gözaltına alındı
Haberler » 3. Sayfa » Edirne'de fuhuşa zorlanan 12 kadın kurtarıldı, 7 kişi gözaltına alındı - Haberler

Edirne'de fuhuşa zorlanan 12 kadın kurtarıldı, 7 kişi gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarıldı.

15.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:19
Edirne'de fuhuşa zorlanan 12 kadın kurtarıldı, 7 kişi gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'fuhuş' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Keşan ve 'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda A.B., L.G., M.O., M.Ç., S.K., Ş.Ç. ve M.G. gözaltına alındı.

9 ADRESE BASKIN

Polis, 9 adreste yaptığı aramada da zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 12 kadını kurtardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Fuhuş yaptırılan kadınların işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Edirne'de fuhuşa zorlanan 12 kadın kurtarıldı, 7 kişi gözaltına alındı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri