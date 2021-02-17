Edirne'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
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Edirne'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

17.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:27
Edirne'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Edirne'de evinde yangın çıkan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Edirne'de evinde yangın çıkan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Fatma Çelik'e (83) ait evde yangın çıktı.

Aynı bahçede evi bulunan oğul Erkan Çelik, annesinin evinden gelen dumanları fark ederek müdahalede bulundu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Fatma Çelik'in yangında hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm haberini öğrenen Çelik'in yakınları evin önünde gözyaşı döktü.

İncelemeler sonucu yangının, Fatma Çelik'in ısınmak için yaktığı piknik tüpünden çıktığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı, aileye taziyede bulundu.

Komşu Erkan Kırgit, gazetecilere yaptığı açıklamada, duyduğu sesler üzerine evden dışarı çıktığını, alevleri görünce aracındaki yangın tüpüyle yardıma koştuğunu söyledi.

Çelik'i dışarı çıkarmak için eve girdiğini belirten Kırgit, "(Yaşıyorsa dışarı çıkarayım) dedim ama ölmüş. Allah rahmet eylesin. Tüpü oğlu Erkan Ağabey çıkarmış. O çıkardığında yanıyormuş tüp." dedi.

Fatma Çelik'in cenazesi, savcının incelemesi sonrası Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Aynı mahallede 11 gün arayla yangından ikinci ölüm

Karaağaç Mahallesi Ortaköy Caddesi'nde 6 Şubat'ta, yatalak Mustafa Çilingir (78), evinde çıkan yangında yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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