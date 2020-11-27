Edirne'de ev hanımlarına çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka artışı yaşanan 15 il arasında yer alan Edirne'de, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından 15 gün arayla alınan görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka artışı yaşanan 15 il arasında yer alan Edirne'de, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından 15 gün arayla alınan görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi.

HES uygulamasında paylaşılan veriler, Türkiye ortalamasının üzerinde vaka artışının görüldüğü Edirne'nin tehlikeli durumunu gözler önüne serdi. HES uygulamasından 15 gün arayla alınan görüntüler de korona virüste vaka artışlarının yaşandığı dikkat çekti. Uygulamada 15 gün önce yüksek riski temsil eden kırmızı alanların az sayıda bulunduğu Edirne'de bugünkü görüntüde ise çoğu alanın yüksek riskli olduğu görüldü. HES uygulamasından bakıldığında adeta kırmızı alarm veren Edirne'de artan vaka sayılarına karşı denetimler de artırıldı.

Ev hanımlarına önemli çağrı

Öte yandan, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla STK'lara gönderilen mesajda korona virüs tedbirleri kapsamında özellikle ev hanımlarına önemli çağrıda bulunuldu. Gönderilen mesajda Edirne genelinde son zamanlarda ev hanımlarının vaka artışında belirgin yükseliş gözlendiği ifade edildi. Ev hanımlarının kendi aralarında gün düzenlememelerinin, komşu ziyareti yapmamalarının ve sosyal izolasyona dikkat etmelerinin önem arz ettiği vurgulanan mesajda, üst düzey duyarlılık çağrısı yapıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı