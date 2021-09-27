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DÜNYA TURİZM GÜNÜ'NDE CİĞER VE DEVA-İ MİSK DAĞITILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, 27 Eylül Dünya Turizm Günü kapsamında kent merkezinde kurulan stantta vatandaşlara, kentin gastronomi simgelerinden tava ciğeri ve deva-i misk helvası ikram edildi.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, 27 Eylül Dünya Turizm Günü kapsamında kent merkezinde kurulan stantta vatandaşlara, kentin gastronomi simgelerinden tava ciğeri ve deva-i misk helvası ikram edildi. Şehre yeni gelen öğrenciler, turistler ve trafikte seyreden araç sürücüleri de ayak üstü kendilerine ikram edilen lezzetleri tattı.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 27 Eylül Dünya Turizm Günü kapsamında, kente özgü tarihi lezzetleri, Eski Camii önünde kurulan stantta vatandaşlara ikram etti. Tava ciğer ve 40 çeşit baharattan yapılan deva-i misk helvası eğitimin başladığı üniversiteye okumak için gelen öğrenciler, turistler ve trafikte seyreden araç sürücülerine tattırıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, amaçlarının Edirne'nin gastronomik lezzetlerine yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

'EDİRNE'Yİ TURİZMİN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ'

Edirne'nin turizm potansiyelinden her geçen gün daha fazla faydalanması için çalışmalarının devam ettiğini belirten Soytürk, "Bugün 27 Eylül Dünya Turizm Günü. Turizm emekçileriyle, şehrimizin turizm elçileriyle beraber bugün bir farkındalık oluşturalım dedik. Şehrimizde bulunan hem yerli vatandaşlarımız hem ziyarete gelen vatandaşlarımıza bugün şehrimizin gastronomi ürünlerini ikram ediyoruz. Dünya Turizm Günü vesilesiyle tüm paydaşlarımızın, tüm emekçilerin gününü tebrik ediyorum. Şehrimiz her geçen gün turizm potansiyelinden daha fazla faydalanmak için hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem Edirne Valiliği olarak çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Turizm en önemli unsurumuz. Şehrimizi turizmin başkenti yapacağız hep birlikte, tüm paydaşlarımızla" dedi.

'YOĞUN BİR DÖNEM GEÇİRDİK'

Özellikle Haziran ayından Ağustos ayına kadar Edirne'nin yoğun bir dönem geçirdiğini dile getiren Soytürk, "Her geçen gün hem müze ziyaretçilerimiz, hem gurbetçi ziyaretçilerimiz hem de komşu ülkelerden vatandaşlarımızla şehrimiz her geçen yıl üzerine koyarak sayısal anlamda ziyaretçi bekliyoruz. İyi bir sezon geçirdik pandemiye rağmen. Özellikle Haziran'dan Ağustos ayına kadar yoğun bir sezon geçirdik. Konaklama, yiyecek-içecek işletmelerimizde yoğun bir dönem geçirdik. Hedeflerimiz daha büyük tabii ki. Hep birlikte, müzelerimize, destinasyonlarımızla şehrimizi kültür turizminin başkenti yapmak için tüm paydaşlarımızla çalışıyoruz" diye konuştu.

DÜNYA TURİZM GÜNÜ'NDE CİĞER VE DEVA-İ MİSK DAĞITILDI

DÜNYA TURİZM GÜNÜ'NDE CİĞER VE DEVA-İ MİSK DAĞITILDI

DÜNYA TURİZM GÜNÜ'NDE CİĞER VE DEVA-İ MİSK DAĞITILDI

DÜNYA TURİZM GÜNÜ'NDE CİĞER VE DEVA-İ MİSK DAĞITILDI

DÜNYA TURİZM GÜNÜ'NDE CİĞER VE DEVA-İ MİSK DAĞITILDI

DÜNYA TURİZM GÜNÜ'NDE CİĞER VE DEVA-İ MİSK DAĞITILDI

DÜNYA TURİZM GÜNÜ'NDE CİĞER VE DEVA-İ MİSK DAĞITILDI

DÜNYA TURİZM GÜNÜ'NDE CİĞER VE DEVA-İ MİSK DAĞITILDI

DÜNYA TURİZM GÜNÜ'NDE CİĞER VE DEVA-İ MİSK DAĞITILDI

DÜNYA TURİZM GÜNÜ'NDE CİĞER VE DEVA-İ MİSK DAĞITILDI

DÜNYA TURİZM GÜNÜ'NDE CİĞER VE DEVA-İ MİSK DAĞITILDI

DÜNYA TURİZM GÜNÜ'NDE CİĞER VE DEVA-İ MİSK DAĞITILDI
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