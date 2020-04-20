Edirne'de derneğe kumar baskını, 6 kişiye 26 bin lira ceza Edirne'de derneğe kumar baskını, 6 kişiye 26 bin lira cezaEDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 5 kişi ile dernek görevlisine hem 'kumar oynamak' hem de koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 26 bin 430 lira ceza uygulandı.

Edirne'de derneğe kumar baskını, 6 kişiye 26 bin lira ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 5 kişi ile dernek görevlisine hem 'kumar oynamak' hem de koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 26 bin 430 lira ceza uygulandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir dernek bürosunda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan polis, C.K., R.K., L.S., K.G. ve U.Ş.K. ile dernek görevlisi O.A.'yı kumar oynarken yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 60 adet kumar oyun pulu, 52 adet iskambil kağıdı, 5 adet yazboz kağıdı, 3 adet not defteri ile kumardan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 150 lira ele geçirilerek, el konuldu. Emniyete götürülen şüphelilerden kumar oynayan 5 kişiye 1225'er lira, 6 kişinin tamamına da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları için 3 bin 192'şer lira olmak üzere toplam 26 bin 430 lira idari para cezası kesildi. Dernek görevlisi O.A. hakkında ayrıca 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA