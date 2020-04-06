Edirne'de cezaevi personeli dışarı çıkamayınca, görev başında nikah kıydı
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Edirne'de cezaevi personeli dışarı çıkamayınca, görev başında nikah kıydı

Edirne'de cezaevi personeli dışarı çıkamayınca, görev başında nikah kıydıKoronavirüs önlemleri kapsamında Edirne Kapalı Ceza İnfaz kurumlarında sağlık tedbirleri üst düzeyde alınmaya devam ederken, görevli personel ise 3 haftalık nöbetleşe sistemle çalışıyor.

06.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:36
Edirne'de cezaevi personeli dışarı çıkamayınca, görev başında nikah kıydı

Edirne'de cezaevi personeli dışarı çıkamayınca, görev başında nikah kıydı

Koronavirüs önlemleri kapsamında Edirne Kapalı Ceza İnfaz kurumlarında sağlık tedbirleri üst düzeyde alınmaya devam ederken, görevli personel ise 3 haftalık nöbetleşe sistemle çalışıyor. Ceza infaz kurumunda tanışarak evlenme kararı alan iki personel Aykut Kuru ve Mehtap Yalnız ise daha önceden kararlaştırdıkları nikah tarihleri çalışma tarihlerine denk gelince, dışarı çıkamadıkları için cezaevinde nikah kıyarak hayatlarını birleştirdi.

Edirne Kapalı Ceza İnfaz kurumlarında, koronavirüs önlemleri üst düzeyde devam ediyor. Yaklaşık 72 bin metrekare açık ve kapalı alanı düzenli olarak dezenfekte edilen kurumda görev yapan araçlar her gün görev sonrası ilaçlanarak dezenfekte işleminden geçiriliyor. Personelin düzenli olarak ateşinin ölçüldüğü kuruma kabul edilenlere ise maske ve eldiven dağıtılarak olası salgının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kurumda görev yapan poersoneller ise 3'er haftalık nöbetleşe çalışma sistemiyle görev yapıyor.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK"

Edirne Cumhuriyet Savcısı Ramazan İzgeç, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı ceza infaz kurumlarında sağlık tedbirlerinin üst düzeyde olduğunu söyledi. İzgeç; "Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda gerekli tedbirleri aldık. Bu kapsamda kurumumuzun toplam 72 bin metrekare açık ve kapalı alanı düzenli olarak ilaçlanmakta ve dezenfekte edilmektedir. Aynı zamanda kurumun görev yapan servis araçları ve diğer araçları her görev sonrası dezenfekte edilip ilaçlanmakta ve tekrar kullanıma hazır hale getirilmektedir. Kurum girişinde personel ayrımı yapılmaksızın herkesin ateş ölçümü yapılmaktadır. Ateş ölçümü normal kabul edilenler kuruma kabul edilmekte, bunun dışındakiler kuruma kabul edilmemektedir. Kurum girişinde eldiven ve maske dağıtımı yapılmakta, el dezenfektanı bulunmaktadır" dedi.

"İLK DEFA KABUL EDİLEN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR 14 GÜN TEKLİ ODALARA ALINIYOR"

Kuruma ilk defa kabulu yapılan tutuklu ve hükümlülerin sağlık kontrolleri yapılıp 14 gün karantinaya alındığını ifade eden İzgeç; "Sağlık kontrolünde sorun bulunmayan tutuklu ve hükümlüler izole edilmek üzere 14 gün boyunca tutulacakları tekli odalara kabul edilmektedir. Bu şahıslar tekli odalarda 14 boyunca tutulduktan sonra tekrar sağlık muayeneleri yapılıp bir sorun olmadığı takdirde koğuşlara dağıtımı yapılmaktadır" diye konuştu. PERSONEL GÖREV YAPTIĞI 3 HAFTA BOYUNCA KURUMDAN ÇIKAMIYOR

Kurumda görev yapan personelin de izole edildiğini söyleyen İzgeç; "Bu kapsamda kurumda 3 hafta boyunca yaptığımız planlamaya göre şu an bulunan personelimiz görevini yapacak olup dışarıya çıkışları yasaktır. Personelimiz mesaisini tamamladıktan sonra kurumda kendisi için ayrılan alanda istirahatini yapmakta ve kesinlikle kurum dışına çıkarılmamaktadır. Bu personelimizin görev süresi dolduktan sonra kurum dışında kamu kurumlarının yurtlarına yerleştirdiğimiz izole tuttuğumuz diğer personelimiz göreve kabul edilecek ve görevi onlar devralacaklar" ifadelerini kullandı. İKİ PERSONELİN NİKAHI KURUMDA KIYILDI

İzolasyon nedeniyle 3 hafta boyunca çalışmak zorunda kalan iki personelin, nikah tarihlerinin bu sürece denk geldiğini ve nikahlarını kurumda kıydıklarını da belirten Savcı İzgeç; "Yanımızda bulunan 2 personelimiz de bu kapsamda görev yapan Aykut bey ve Mehtap hanım daha önce evlilik kararı almış ve bu konuda nikah tarihlerini de almışlardı 5 Nisan olarak. Kurumda izole oldukları için nikahlarını kıyamama ihtimalleri vardı. Bizden talepte bulundular ve biz de bu mutlu günlerini bölmek istemedik. Dün Edirne Belediyesi nikah memurunu davet ettik. Kurumda kendi aramızda nikahlarını kıydık. Bize de bu kapsamda arkadaşlarımıza şahitlik yapmak nasip oldu" dedi.

"MUTLUYUZ, GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Nikah tarihlerini daha önceden aldıklarını ve kurumda kıymak zorunda kaldıklarını söyleyen Mehtap Yalnız; "Nikah tarihini daha önce almıştık. Bu koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbrilerden dolayı nikahımızı burada kıymak zorunda kaldık. Ama mutluyuz, görevimizin başındayız. Amirlerimiz de izin verdiler sağolsunlar. Herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR HATIRA OLDU"

Aykut Kuru da, kurumda nikah kıymanın kendileri için güzel bir hatıra olduğunu söyledi. Kuru; "Burada izolasyonda, görevimizin başındayız. Burada nikahımızı kıydık. Çok güzel bir hatıra oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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