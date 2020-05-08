Edirne'de bir fabrika üniversite hastanesine maske ve üniforma bağışladı

Edirne ve Tekirdağ Ergene Avrupa Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren Modavizyon Tekstil, Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla, Trakya Üniversitesi Hastanesine maske ve tıbbi üniforma bağışında bulundu.

Edirne ve Tekirdağ Ergene Avrupa Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren Modavizyon Tekstil, Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla, Trakya Üniversitesi Hastanesine maske ve tıbbi üniforma bağışında bulundu.

Fabrikanın ürettiği malzemeler arasında yer alan 3 bin maske ve 200 tıbbi üniforma, Trakya Üniversitesi Hastanesine teslim edildi.

Fabrikanın Genel Müdürü Turgut Bakır, yaptığı açıklamada, bu zor günlerde Türkiye'nin ve sağlık çalışanlarının yanında olduklarını, hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çözümler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş da hastalara yönelik hizmetlerin sürdürülmesi ve sağlık personeline destek için yapılan katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, maske ve tıbbi üniforma bağışlayan fabrika yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA