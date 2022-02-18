Edirne'de bahçeden tarım aleti çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Edirne'de bahçeden tarım aleti çalan 2 şüpheli tutuklandı

AA, İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de bahçeden tarım aleti çalan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir bahçeden tarım aleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir bahçeden tarım aleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Taflan Sokak'taki bir evin bahçesinden tekli pulluk çalınması üzerine harekete geçti.

Ekipler, hırsızlık zanlılarının T.K. ve C.M. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Hisarcık, Edirne, Keşan, Tarım, Güncel, Haberler

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