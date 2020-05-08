Edirne'de AK Parti heyeti kurum müdürlerini ziyaret etti
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Edirne'de AK Parti heyeti kurum müdürlerini ziyaret etti

Edirne'de AK Parti heyeti kurum müdürlerini ziyaret etti
08.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:19

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne İl Başkanı Belgin İba ve Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan'dan oluşan heyet, kurum müdürlerini ziyaret ederek koronavirüs salgını süreciyle bilgi aldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne İl Başkanı Belgin İba ve Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan'dan oluşan heyet, kurum müdürlerini ziyaret ederek koronavirüs salgını süreciyle bilgi aldı.

İlk olarak İl Sağlık Müdür Dr. Ali Cengiz Kalkan'ı ziyaret eden heyet, koronavirüs salgını sürecinde Edirne'de alınan önlemlerle ilgili görüşme yaptı.

Edirne'nin filyasyon çalışmalarında 5. sırada olmasının gurur verici olduğunu ifade eden İl Başkanı İba, sağlık çalışanlarını başarılarından dolayı tebrik etti.

Daha sonra Aksal, İba ve Özcan, DSİ. 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk'ü ziyaret etti.

Ziyaretlerde, kurumların yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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