Edirne'de 59 Kaçak Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı

EDİRNE'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 59 kaçak yakalanırken, organizatörlük yaptığı saptanan 1 kişi tutuklandı.



Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç İlçesi'ne bağlı Nasuhbey ve Kavaklı köylerindeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Pakistan, Pakistan ve İran uyruklu 59 kaçağı yakaladı. Ayrıca organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.O. tutuklandı.



Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - Edirne