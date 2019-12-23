Edirne'de 178 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 178 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 178 düzensiz göçmen yakalandı.

23.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:18
Edirne'de 178 düzensiz göçmen yakalandı

'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 178 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


Merkeze bağlı Kemalköy köyü ve İpsala ilçesindeki denetimlerde Mısır, Fas, Afganistan, Eritre, Pakistan ve Suriye uyruklu 178 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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