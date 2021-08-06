Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'tan Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu'na ziyaret
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Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'tan Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu'na ziyaret

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'tan Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu'na ziyaret
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek kentte bir süre önce göreve başlayan Çakmak'a başarı diledi.

Çakmak'a üniversite faaliyetleri hakkında bilgi veren Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi olarak Edirne'ye katkı sağlamak için şehrin kurumlarıyla uyum içinde çalışıyoruz. Basşavcılığımızla önemli sosyal sorumluluk projelerine imza attık. Başsavcımız Mustafa Çakmak ile de Edirne için uyum içinde çalışıp önemli projeler geliştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başsavcı Çakmak ise Edirne'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesinin Edirne'nin önemli bir dinamiği olduğunu aktaran Çakmak, birlik ve beraberlik içerisinde Edirne'ye katkı sağlayacak çalışmalara imza atmayı istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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