: Edirne bulgaristan'daki grip salgını edirne esnafını vurdu

31.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:23

Bulgaristan'daki grip salgını Edirne esnafını vurdu

BULGARİSTAN'da yaşanan grip salgını nedeniyle Edirne'ye alışverişe gelen turist sayısında azalma oldu. Kentte cuma günleri kurulan ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği pazara gelen bazı Bulgarların yüzlerine maske taktıkları görüldü. Bulgar turistler, ülkelerinde grip salgını bulunduğunu belirterek, korunmak amacıyla maske taktıklarını söyledi.

Bulgaristan'da son günlerde grip salgının yaygınlaşmasıyla birlikte ülkede alarma geçirilerek, 14 ilde salgın alarmı verildi. Salgın yoğun olarak görüldüğü başkent Sofya'nın da bulunduğu 1300 okulda eğitime 6 Şubat'a kadar ara verildi. Grip salgının olduğu şehirlerde yaşayanlar, sokaklar ve iş yerlerinde maske takıyor. Eczanelerde en çok aranan şey ise, hava kirliliğine ve virüslere karşı aktif karbon filtreli yüz maskeleri oldu.

BULGARLAR, EDİRNE'DE MASKE İLE ALIŞ VERİŞ YAPTI

Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerin sayısı da ülkede yaşanan grip salgını nedeniyle azaldı. Kentte cuma günleri kurulan ve özellikle Bulgar ve Yunan turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı'nda bugün daha önceki gibi yoğunluk yaşanmadığı görüldü. Pazara gelen Bulgar turistlerin bazılarının yüzlerine maske taktığı görüldü. Maske ile alışveriş yapan Bulgarlar, ülkelerinde grip salgını nedeniyle korunma amaçlı maske taktıklarını dile getirdi.

ESNAFLAR: BULGARLAR AZALDI

Ulus Pazarı esnaflarından Recep Büyük, işlerinin çok düştüğünü belirterek, "İşler çok zayıf. Bulgaristan'dan gelen yok. Bir kısım Bulgar'ın Çorlu'ya gittiğini duyuyoruz. Bir kısmının da mevsim nedeniyle gelmediğini düşünüyoruz. Grip salgını da varmış ama bununla ilgisi var mı bilemiyorum. Özellikle son 1 haftadır işlerimiz çok düştü" dedi. Esnaflardan Recep Karagöz, "Bulgar şu anda gelmiyor, son zamanlarda oldukça düştü işlerimiz. Grip salgınının bununla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Gelen zaten maskesiyle geliyor, alışverişini yapıyor. Bence bu durgunluğun sebebi mevsimsel. Ama bu zor süreç de geçecek ve tekrar yoğunlaşacak" dedi.

Esnaf Mustafa Bektaş, Bulgarların özellikle son dönemlerde gelmediğini belirterek, "İşlerimiz oldukça düştü. Gripten olabilir diye düşünüyorum. Bulgaristan'da salgın var zaten bunun da etkisi var sanırım. Bir de mevsimsel olarak her yıl bu aylarda zaten işlerimiz düşüyordu. Bu durum daha da etki etti" dedi.

BULGARİSTAN'DA SALGIN VAR

Bulgaristan'dan alışveriş için gelen Maria Demçova, "Bulgaristan'dan alış veriş için geldik. Hava da güzel olduğu için bugünü tercih ettik ve cuma pazarına geldik. Bazıları maskeyle geliyor önlem amaçlı, doğal olarak korunma amaçlı. Ama Bulgaristan'daki salgın bizi etkilemedi. Ondan dolayı bugün pazardayız ve alış veriş yapıyoruz" dedi. Bulgaristan'da yaşayan soydaşlardan Eren Tungay ise, "Alışveriş ve gezmek için geldik. Şu ana kadar Yunanistan'da 1 kişi ölmüş diye duyduk ama Bulgaristan'da daha fazla. En son duyduğumuza göre 135 kişi yakalanmış. Ama grip salgını bizi etkilemedi ve bugün alışverişe geldik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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