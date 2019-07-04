EDİRNE 10 kişinin öldüğü kaza yaralı kurtulan Pakistanlı Kişi başına 1500 Euro verdik

10 kişinin öldüğü kaza yaralı kurtulan Pakistanlı Kişi başına 1500 Euro verdik

Edirne'nin Meriç ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan kapalı kasa minibüsün güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarından kaçarken bir dükkanının duvarına çarpması sonucu 10 Pakistanlı göçmenin öldüğü kazada yaralanan Pakistanlı Korom Şahzad,(28), şans eseri hayatta kaldığını söyledi. Şahzad, Kaza yapan araca Yunanistan'a gitmek için binmiştim. Bindiğimiz göçmen aracına kişi başı 1500 Euro verdik dedi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde 26 Haziran günü balık istifi şeklinde kapalı minibüsü konulan 28 Pakistanlı kaçak göçmeni Yunanistan'a kaçak geçişlerini sağlamak için getiren Tayfun Özdemir, önlem alan jandarma ve polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken, aracı bir dükkanın duvarına çarptı. Kazada 10 kaçak göçmen ölürken, araç sürücüsü ile birlikte 30 kişi yaralandı. Kazada yaralanan ve Edirne Sultan 1'inci Murat Hastanesi'nde tedavisi süren Pakistanlı Korom Şahzad, koltukları sökülen kapalı kasa minibüste umut yolcuklarının feci bir şekilde son bulduğunu söyledi.

'KİŞİ BAŞI 1500 EURO VERDİK'

Şahzad, İstanbul'dan Yunanistan'a, Yunanistan'dan da Almanya'ya kardeşinin yanına yasa dışı yollarla gitmek istediğini belirterek, Yunanistan'a yasa dışı yoldan gitmek için organizatörlere kişi başı 1500 Euro verdiklerini söyledi. Şahzad, Kaza yapan araca Yunanistan'a gitmek için binmiştim, bindiğimiz göçmen aracına kişi başı 1500 Euro verdik. Bir hafta İstanbul'da kaldım oradan Yunanistan'a geçip daha sonrada Almanya'ya gidecektim. Almanya'ya güzel iş olduğu için gidecektim, Pakistan'da adam çok ama iş yok, para yok dedi

DEHŞET ANINI ANLATTI

Kaza öncesi aracın sağa sola yattığını ve yaşadığı olayın dehşet verici olduğunu anlatan Şahzad, Kaza jandarmanın yolu kesmesi ve arabanın sağ sola yatması sonucu gerçekleşti. Daha sonra araç içinde sıkıştık. Durum çok korkunçtu. Kazada 10 arkadaşım öldü. Bende şans eseri hayatta kaldığımı söyleyebilirim. Benim Avrupa hayalim bu kazadan sonra son buldu. Ailem Pakistan da yaşıyor ben de iyileştikten sonra Pakistan'a gideceğim. Bir daha yasa dışı yollardan ülkemden kaçmayacağım. Avrupa hayalini artık kurmayacağım dedi.

Kazada yaralanan 10 kişi taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisi sürüyor. Araç sürücüsü Tayfun Özdemir ise olayın ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA