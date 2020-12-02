Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu
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Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu

02.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 02.12.2020 20:12
Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda ünlü müzisyenin sevenlerini korkuttu. Ünlü sanatçıya kötü bir şey olduğu sanılınca Türkü Akbayram'a hem soru hem de tepki yağdı.

Sevilen sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden babasıyla ilgili, "Aydınlık, dev çınarım... Güzel günler göreceğiz ve yeniden seni sevenlerle yürek yürek olacağımız konserlere gideceğiz ve ben yine bir adım arkanda her an seninle gurur duyarak sana eşlik edeceğim" mesajını paylaştı.

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu

SORU ÜSTÜNE SORU GELDİ

Bu mesaj üzerine sosyal medya kullanıcıları ve Edip Akbayram hayranları Türkü Akbayram' hem soru yağdırdı hem de tepki gösterdi.

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu

SEVENLERİ ÇOK KORKTU

Türkü Akbayram'ın kullandığı ifadeler üzerine, bazı kullanıcılar Edip Akbayram'a bir şey olup olmadığını sordu. Kimi kullanıcı da Türkü Akbayram'ı Türkçesi nedeniyle eleştirdi.

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Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu

HAYRANLARI RAHAT BİR NEFES ALDI

Türkü Akbayram, bir kullanıcının, "Ağabeyime bir şey mi oldu?" sorusuna "Aman aman yok, sadece kabus gibi Kovid günlerinden dolayı müziğinin susması sebebi ile" yanıtı verdi. Bu cevapla Edip Akbayram'ın sevenleri de rahat bir nefes aldı.

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu
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