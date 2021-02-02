EDHO "Uğur" kimdir? Eşkıya yeni oyuncusu Serhat Parıl kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serhat Parıl dizileri ve filmleri!
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EDHO "Uğur" kimdir? Eşkıya yeni oyuncusu Serhat Parıl kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serhat Parıl dizileri ve filmleri!

02.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:10
EDHO

Salı günleri ATV ekranlarına gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu! Bu akşam EDHO yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan diziye Serhat Parıl katıldı. Peki, EDHO yeni oyuncusu Serhat Parıl kimdir? Serhat Parıl kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serhat Parıl dizileri ve filmleri!

Daha önceden 'Medcezir', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Bay Yanlış' gibi dizilerde rol alan Serhat Parıl, bu akşamki yeni bölüm itibariyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alacak. EDHO Uğur karakteriyle diziye katılan oyuncu, sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, EDHO "Uğur" kimdir? Eşkıya yeni oyuncusu Serhat Parıl kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serhat Parıl dizileri ve filmleri!

SERHAT PARIL KİMDİR?

Serhat Parıl 27 Temmuz 1983 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 37 yaşındaki Serhat Parıl, İzmirlidir. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan Parıl, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra, 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü kazandı.

Oyuncu birçok tiyatro oyunlarında yer aldı. Bunların dışında seslendirme çalışmaları yaptı. Pantomim sanatıyla da ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde Drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama – tiyatro ve pantomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu. 2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ve Taner Ölmez'in yer aldığı Medcezir dizisiyle tanındı.

SERHAT PARIL DİZİLERİ

2011 - Babam İçin

2013 - Medcezir

2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016 - Cesur ve Güzel

2017 - Seven Ne Yapmaz

2020 - Bay Yanlış

2021 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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