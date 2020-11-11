EDHO Soner Türker kimdir, kaç yaşında? Soner Türker dizileri nelerdir? Soner Türker Instagram hesabı

Her salı ekranlara gelen ve çok sevilen bir dizi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a pek çok yeni transfer yapıldı! Peki, EDHO Soner Türker kimdir, kaç yaşında? Soner Türker dizileri nelerdir? Soner Türker boyu nedir? EDHO Selman Korkmaz karakterini canlandıran Soner Türker hakkında merak edilenler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine pek çok yeni isim katıldı. Efsane dizinin oyuncularına yakından bakma fırsatı elde ediyoruz. Peki, Soner Türker kimdir?

SONER TÜRKER KİMDİR?

Soner Türker, önceden Üçüncü zil tiyatro topluluğu ve İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmıştır.

Genel anlamda 2016 yılından bu yana dizi ve filmlerde oyunculuk sergileyen başarılı oyuncu ilk defa Görevimiz Komedi dizisinde yer almıştı.

Başrollerini Furkan Palalı, Megumi Masaki, Burhan Öçal ve Ayten Uncuoğlu'nun paylaştığı, yazar Erhan Güven'in Tahran'dan Kaçış isimli kitabından uyarlanan İstanbul, Tokyo ve Kapadokya'da çekilen Yuvaya Dönüş adlı filmde rol almıştır.

Ardından Gecenin Kraliçesi dizisinde polis rolü ile ekran karşısına geçmiş ve sonrasında Diriliş: Ertuğrul dizisinde 2 bölüm oynamıştır.

Avlu dizisinde 12 bölüm oyunculuğu ile çok sevilen ve burada Necdet rolü ile ekranlarda gördüğümüz Soner Türker, oyunculuğunu giderek geliştirmiştir.

Son olarak Savaşçı dizisinde Simon rolü ile görülmüştü. Fox TV'de yayınlanan Familya dizisinde de kendisi performans sergilemiştir. Sevilen oyuncuya başarılar dileriz.

SONER TÜRKER DİZİLERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Avlu

Diriliş: Ertuğrul

Gecenin Kraliçesi

Görevimiz Komedi

SONER TÜRKER'İN CANLANDIRDIĞI EDHO SELMAN KORKMAZ KİMDİR?

Oyuncunun hayat verdiği Selman Korkmaz karakteri hakkında bilgiler oldukça azdır.

SONER TÜRKER INSTAGRAM HESABI

Soner Türker, Instagram hesabını sonerturker kullanıcı adıyla kullanmaktadır.