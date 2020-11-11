EDHO Soner Türker kimdir, kaç yaşında? Soner Türker dizileri nelerdir? Soner Türker Instagram hesabı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EDHO Soner Türker kimdir, kaç yaşında? Soner Türker dizileri nelerdir? Soner Türker Instagram hesabı

11.11.2020 00:14 | Son Güncelleme: 11.11.2020 00:19
EDHO Soner Türker kimdir, kaç yaşında? Soner Türker dizileri nelerdir? Soner Türker Instagram hesabı

Her salı ekranlara gelen ve çok sevilen bir dizi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a pek çok yeni transfer yapıldı! Peki, EDHO Soner Türker kimdir, kaç yaşında? Soner Türker dizileri nelerdir? Soner Türker boyu nedir? EDHO Selman Korkmaz karakterini canlandıran Soner Türker hakkında merak edilenler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine pek çok yeni isim katıldı. Efsane dizinin oyuncularına yakından bakma fırsatı elde ediyoruz. Peki, Soner Türker kimdir?

SONER TÜRKER KİMDİR?

Soner Türker, önceden Üçüncü zil tiyatro topluluğu ve İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmıştır.

Genel anlamda 2016 yılından bu yana dizi ve filmlerde oyunculuk sergileyen başarılı oyuncu ilk defa Görevimiz Komedi dizisinde yer almıştı.

Başrollerini Furkan Palalı, Megumi Masaki, Burhan Öçal ve Ayten Uncuoğlu'nun paylaştığı, yazar Erhan Güven'in Tahran'dan Kaçış isimli kitabından uyarlanan İstanbul, Tokyo ve Kapadokya'da çekilen Yuvaya Dönüş adlı filmde rol almıştır.

Ardından Gecenin Kraliçesi dizisinde polis rolü ile ekran karşısına geçmiş ve sonrasında Diriliş: Ertuğrul dizisinde 2 bölüm oynamıştır.

Avlu dizisinde 12 bölüm oyunculuğu ile çok sevilen ve burada Necdet rolü ile ekranlarda gördüğümüz Soner Türker, oyunculuğunu giderek geliştirmiştir.

Son olarak Savaşçı dizisinde Simon rolü ile görülmüştü. Fox TV'de yayınlanan Familya dizisinde de kendisi performans sergilemiştir. Sevilen oyuncuya başarılar dileriz.

SONER TÜRKER DİZİLERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Avlu

Diriliş: Ertuğrul

Gecenin Kraliçesi

Görevimiz Komedi

SONER TÜRKER'İN CANLANDIRDIĞI EDHO SELMAN KORKMAZ KİMDİR?

Oyuncunun hayat verdiği Selman Korkmaz karakteri hakkında bilgiler oldukça azdır.

EDHO Soner Türker kimdir, kaç yaşında? Soner Türker dizileri nelerdir? Soner Türker Instagram hesabı

SONER TÜRKER INSTAGRAM HESABI

Soner Türker, Instagram hesabını sonerturker kullanıcı adıyla kullanmaktadır.

İlgili Haberler

Cemre Ebüzziya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cemre Ebüzziya hangi dizide oynadı? Cemre Ebüzziya Instagram hesabı!
Cemre Ebüzziya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cemre Ebüzziya hangi dizide oynadı? Cemre Ebüzziya Instagram hesabı!
Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi kimdir? Hazar Ergüçlü dizileri neler?
Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi kimdir? Hazar Ergüçlü dizileri neler?
Elfin Tataroğlu kimdir, kaç yaşında? Elfin Tataroğlu'nun eşi kimdir? Elfin Tataroğlu kitapları nelerdir?
Elfin Tataroğlu kimdir, kaç yaşında? Elfin Tataroğlu'nun eşi kimdir? Elfin Tataroğlu kitapları nelerdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump Kamala Harris Vladimir Putin
Magazin Uğur Mumcu Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe İkbal Gürpınar
Spor Samatta Caner Erkin Serdar Aziz Nacer Chadli Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Karabağ Lütfi Elvan Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EDHO Soner Türker kimdir, kaç yaşında? Soner Türker dizileri nelerdir? Soner Türker Instagram hesabı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 00:21:33. #1.14#
title