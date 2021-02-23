EDHO "İshak" kimdir? Caner Kurtaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İshak karakterini kim canlandırıyor?

ATV ekranlarında Salı günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni katılan İshak karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor! Peki, EDHO "İshak" kimdir? Caner Kurtaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İshak karakterini kim canlandırıyor? Caner Kurtaran hangi dizilerde rol aldı?

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Şevket rolüyle tanınan Caner Kurtaran, şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İshak karakterine can veriyor! Çakırbeyli ailesine düşman olan İshak karakteri de izleyiciler tarafından merak ediliyor! Peki, EDHO "İshak" kimdir? Caner Kurtaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İshak karakterini kim canlandırıyor? Caner Kurtaran hangi dizilerde rol aldı? Caner Kurtaran dizileri ve filmleri!

CANER KURTARAN KİMDİR?

Caner Kurtaran, 26 Ekim 1978 yılında doğmuştur. Türk film ve dizi oyuncusu, tiyatrocu olan Kurtaran,İstanbul'da doğdu. Uzun bir süre İstanbul'da ailesinin yanında yaşadı. Konservatuvarı kazandı. Konservatuvara Eskişehir'de başlayan Kurtaran, birinci sınıfı bitirdikten sonra kaydını İstanbul'a aldırıp, eğitimine bu şehirde devam etti. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından birkaç yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli olarak çalışmıştır. 2006 yılında Kurtlar Vadisi Irak filminde rol alan Caner Kurtaran son olarak Ayla filminde rol almıştır!

CANER KURTARAN DİZİLERİ

2005: Güz Yangını

2006: Kırık Kanatlar

2006-2009: Yaprak Dökümü (Şevket)

2010: Aşk ve Ceza

2011: Sırat

2012-2013: Huzur Sokağı (Selim)

2012: Böyle Bitmesin (Konuk Oyuncu)

2014: Çırağan Baskını (Ali Suavi)

2015: Bir Deniz Hikayesi (Semih)

2018: Kalbimdeki Deniz (İzak Wolowitz)

2019: Tek Yürek

2019: Kimse Bilmez (Manyak Nedim)

2020: Ramo

2021: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İshak)